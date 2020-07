Nainggolan rinato a Cagliari. Giulini spera di trattenerlo. Inter riflette – Sky

Alessandro Sugoni, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” ha parlato di Raja Nainggolan, centrocampista dell’Inter attualmente in prestito al Cagliari. La squadra sarda spera di poter trattenere il belga, l’Inter riflette

RIFLESSIONE – Raja Nainggolan in questa stagione è rinato. In prestito al Cagliari, squadra che lo ha lanciato nell’elite del calcio, ha fatto rivedere i lampi di classe che aveva mostrato durante la militanza nella Roma. I sardi sperano di poter trattenere il “Ninja”. Tutto dipenderà, però, dalla volontà dell’Inter. Gli aggiornamenti di Alessandro Sugoni da “Sky Sport”: «Il mercato del Cagliari dipende da Nainggolan. Attualmente è in prestito. Bisognerà capire se si riuscirà a trovare un’intesa. La stagione in Sardegna ha fatto ritrovare il vero “Ninja”, questo è fuori da ogni dubbio. Bisognerà capire cosa vorranno fare i nerazzurri».