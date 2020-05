Nainggolan puÃ² tornare all’Inter e sopperire all’assenza di Vidal – TS

Nainggolan può tornare all’Inter e sopperire all’assenza di Vidal – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che Nainggolan può tornare all’Inter. Potrebbe diventare il sostituto di quel Vidal che Conte tanto vuole.

COME VIDAL – Un “Ninja” a lezione da un “Guerriero”. O sarebbe il caso di dire un Nainggolan alla Vidal. Più passano i giorni e più aumentano le chance che Conte abbia nella prossima stagione il centrocampista d’assalto e di battaglia a lui tanto caro. Peccato però che più che il pupillo Vidal il prescelto possa essere appunto una vecchia conoscenza, dell’Inter e dello stesso allenatore. Nainggolan è in prestito secco al Cagliari e a fine anno tornerà a Milano. Nelle ultime settimane sulla tratta Milano-Cagliari sono viaggiati messaggi che fanno intuire come la frattura della scorsa estate possa rientrare.

RAPPORTO SERENO – Bisognerà sicuramente ricucire il rapporto col club, ma un paio di mani tese verso il belga, che ha mantenuto ottimi rapporti con compagni e membri dello staff, ci sono. Conte non lo ha mai escluso tanto che Nainggolan stesso ha elogiato il suo atteggiamento onesto e la sua preparazione estiva. Ma di recente è arrivata l’apertura anche di Ausilio.

IMPEGNO DEL GIOCATORE – La situazione andrà valutata. Al giocatore verrà fatto un discorso. Se accetterà certe condizioni che un anno fa non fu in grado di promettere di assecondare, allora potrebbe restare. Anche perché Conte lo stima e lo avrebbe voluto con sé.