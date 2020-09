Nainggolan-Perisic, gemelli Inter. Conte li inserisce, ma attende offerte?

Condividi questo articolo

Nainggolan Cagliari

Nainggolan e Perisic dominano le discussioni sul mercato dell’Inter nelle ultime ore. I due calciatori sono rientrati dai prestiti da Cagliari e Bayern Monaco e ora potrebbero restare in nerazzurro agli ordini di Conte. Di seguito le ultime novità riportate da SkySport24

FUTURO IN BILICO – Radja Nainggolan per ora resta all’Inter. Poi tutti gli scenari potranno cambiare in base alle offerte che arriveranno. Antonio Conte in ogni caso ora lavorerà per inserirlo in rosa, così come Ivan Perisic. Sono calciatori che portano esperienza e qualità, oltre che carisma: i nerazzurri non vogliono cederli in prestito. Non è un mistero che il Cagliari voglia il belga: i sardi sperano di trovare una soluzione per arrivare al centrocampista entro la fine del mercato.