Nainggolan, oggi si accelera per il centrocampista belga al Cagliari?

Nella giornata di oggi si potrebbe registrare un’accelerata sul fronte della trattativa per Radja Nainggolan al Cagliari.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Sky Sport 24”, dopo l’infortunio di Marko Rog il Cagliari si attende il ritorno di Radja Nainggolan. L’Inter fino a questo momento aveva mostrato una resistenza perché non più disposta a pagare quasi la totalità dell’ingaggio del centrocampista belga. Nell’incontro che era già previsto oggi si aspetta un’accelerata per Nainggolan proprio per il discorso di dover andare a sostituire il giocatore croato.

Fonte: Sky Sport 24