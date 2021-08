Nainggolan, offerta allettante dalla Turchia. Fase di riflessione – SI

Nainggolan sembrava destinato al Cagliari, ma nelle ultime ore sta emergendo una nuova possibile destinazione per il centrocampista belga. Secondo quanto riporta il giornalista Longari su Twitter, è arrivata l’offerta del Besiktas e le parti in causa la stanno valutando attentamente.

COLPO DI SCENA? – Nell’operazione che dovrebbe portare Nahitan Nandez all’Inter, uno dei nomi più gettonati per fare il percorso inverso era quello di Radja Nainggolan, che spingeva per tornare al Cagliari. La novità è che la destinazione del belga potrebbe essere, a sorpresa, la Turchia. Questa è la ricostruzione del giornalista di “Sportitalia” Gianluigi Longari su Twitter: “La proposta del Besiktas di 2 settimane fa è la stessa ed è allettante per Nainggolan. Riflessioni in corso”. La situazione è in continua evoluzione e presto sarà presa una decisione definitiva sul futuro del centrocampista che non rientra più nei piani dell’Inter di Simone Inzaghi.

Fonte: Twitter – Gianluigi Longari