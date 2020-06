Nainggolan: “Non so nulla sul futuro. Restare al Cagliari? Perché no”

Nainggolan ha parlato subito dopo la vittoria del Cagliari contro il Torino con il punteggio di 4-2 (qui i dettagli). Il centrocampista è stato tra i protagonisti assoluti dei tre punti conquistati dai sardi. Il belga di proprietà dell’Inter ha parlato dopo la partita ai microfoni di Sky Sport

TRA CAMPO E FUTURO – Radja Nainggolan ha parlato anche del suo futuro: «Io mi metto sempre a disposizione del mister. Mi sono buttato nel gruppo due giorni fa perché mi sentivo pronto. E’ bello giocare per questo gruppo: io mi metto a disposizione dei miei compagni come loro per me. Zenga? E’ arrivato qui sapendo che avevamo difficoltà, lui si voleva rimettere in gioco – dice Nainggolan -. Sta cercando di portare le sue idee, ma l’importante è aver costruito qualcosa di forte in questo periodo. Dobbiamo credere nel poter fare una striscia importante nella corsa all’Europa. Guardiamo partita per partita. Futuro al Cagliari? Non so nulla, non ho sentito nessuno. Sono sereno. Finisco quest’anno e se poi il Presidente fa uno sforzo importante, perché no?».