Nainggolan non bloccato da Strootman: attesa per il ritorno al Cagliari

Nainggolan, da mezzanotte, è tornato all’Inter dopo la fine del prestito al Cagliari (vedi articolo). Il belga sarà però solo di passaggio, nonostante poco meno di due ore fa sia arrivato in Sardegna Strootman. Alfredo Pedullà, da Sportitalia, anticipa la fine della trattativa.

UNICA SOLUZIONE – Kevin Strootman quest’oggi ha fatto le visite mediche col Cagliari e, in serata, è atterrato in Sardegna. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma l’affare è cosa fatta. Alfredo Pedullà non ritiene che sia un blocco per l’operazione con l’Inter: «Radja Nainggolan vuole soltanto il Cagliari, si tratta soltanto di aspettare per ricostituire e riformare quel centrocampo. Nainggolan non prende in considerazione altre cose, aspetterà come ha fatto a gennaio. Credo che in qualche modo lo accontenteranno».