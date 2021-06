Nainggolan-Nandez in stallo. Il Cagliari chiede un nome nuovo – Sky

Tra Inter e Cagliari è stallo totale sul futuro di Radja Nainggolan. I nerazzurri vogliono Nandez, i sardi chiedono un’ulteriore contropartita. Ecco gli ultimi aggiornamenti di “Sky Sport”.

NOME NUOVO – Tra Inter e Cagliari è in corso una fase di stallo totale. Il nome al centro di tutto è quello di Radja Nainggolan. Il belga vuole rimanere in Sardegna, il club rossoblu vuole sborsare il meno possibile per acquisirlo a titolo definitivo. Motivo per cui i nerazzurri chiedono Nahitan Nandez in cambio. L’uruguaiano ha tuttavia una clausola rescissoria da 36 milioni di euro, quindi serve uno sforzo aggiuntivo dell’Inter per convincere il Cagliari. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, un nome emerso nelle ultime ore è quello di Lucien Agoumé. Il francese piace molto ai sardi, ma al tempo stesso l’Inter non vuole privarsene in via definitiva. Si attendono quindi ulteriori confronti tra i due club per arrivare ad un punto comune per chiudere la trattativa.