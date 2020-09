Nainggolan la finta, Godin nei discorsi Inter-Cagliari: sì con spalmatura – SI

Godin

Nainggolan è nei piani del Cagliari ma per il momento la trattativa con l’Inter riguarda Godin. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – svela il retroscena nell’operazione che porterà il difensore uruguayano sull’isola

COLPO CAGLIARI – Ormai manca solo l’annuncio ufficiale, Alfredo Pedullà dà tutte le conferme del caso: «C’è il sì totale di Diego Godin al Cagliari, con cui l’Inter ieri ha trattato di nascosto fingendo di parlare di Radja Nainggolan. Il centrale difensivo uruguayano potrebbe spalmare l’attuale ingaggio su tre anni anziché due. Non ci sono altre squadre su Godin, nemmeno la Fiorentina: solo Cagliari». Per Pedullà non ci sono più dubbi sul futuro di Godin a Cagliari, di Nainggolan si riparlerà in futuro. Le motivazioni che spingono il classe ’86 ex Atletico Madrid a Cagliari sono noti e personali (vedi articolo).