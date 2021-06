Nainggolan, l’Inter lo libera a zero e non paga buonuscita: una strada – TS

Situazione da chiarire anche per quanto riguarda Nainggolan. “TuttoSport” fa il punto della situazione specificando la volontà dell’Inter di liberarlo ma senza pagare buonuscita.

UNA STRADA – Nainggolan, l’Inter attende segnali anche per quanto riguarda la trattativa tra lui e il Cagliari. La dirigenza nerazzurra dal canto suo ha deciso di liberare il calciatore a zero, ma senza pagare buonuscita al ragazzo, che per questo ultimo anno di contratto guadagnerà tra stipendio e diritti d’immagine quasi 4.5 milioni. Il calciatore, secondo “TuttoSport”, ad oggi si sarebbe imputato, ma la strada percorribile è solo una: firma con contratto pluriennale con il Cagliari a cifre naturalmente inferiori.

Fonte: TuttoSport – F.M.

