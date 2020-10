Nainggolan, Inter e Cagliari trattano ma un club straniero ci prova! – SI

Radja Nainggolan Inter

Nainggolan al momento rimane distante dal Cagliari, che non ha ancora trovato l’accordo con l’Inter (vedi articolo). Intanto, secondo quanto rivelato da “Sportitalia”, lo stesso club straniero che avevo sondato il terreno per Eriksen (vedi articolo) ci sta provando per il belga

SONDAGGIO – Radja Nainggolan non è ancora riuscito a risolvere il suo trasferimento al Cagliari, che continua a trattare con l’Inter per trovare l’accordo definitivo. Intanto l’Hertha Berlino ha effettuato un sondaggio per il centrocampista belga, ma anche in questo caso non è una trattativa semplice dato che in Germania il calciomercato chiude alle ore 18.00.