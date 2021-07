Nainggolan, Inter e Cagliari lavorano per trovare l’accordo: no garanzie

Nainggolan al momento rimane sospeso tra Inter e Cagliari (QUI le sue dichiarazioni). Secondo Alessandro Sugoni – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, la trattativa tra i due club al momento non dà garanzie. Il giornalista fa il punto anche su Joao Mario (vedi articolo)

LAVORI IN CORSO – Il futuro di Radja Nainggolan è sospeso tra Inter e Cagliari, che stanno lavorando per trovare l’accordo. Secondo Alessandro Sugoni, al momento non è semplice: «Bisogna trovare l’accordo tra l’Inter e il Cagliari, al momento il club nerazzurro non dà garanzie. Su Joao Mario c’è anche il Benfica, però lo Sporting aveva messo una clausola che vietava al giocatore di rimanere in Portogallo. Quindi si sta cercando di bypassare questa clausola per non far saltare l’affare».