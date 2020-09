Nainggolan-Inter, Conte vuole puntarci. No squadre estere in agguato

Nainggolan Cagliari

L’esito dell’incontro tra Inter e Cagliari, per il futuro di Nainggolan, ha rimarcato la volontà nerazzurra di tenere il belga a Milano. L’ha confermato Fabrizio Romano, giornalista di “Sky Sport”, a mezzo Twitter

NUOVO ACQUISTO – L’Inter vuole puntare forte su Radja Nainggolan. Lo farà nel corso di questa stagione, in cui il belga potrebbe diventare una risorsa preziosa nell’organico di Antonio Conte. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, esperto di mercato di “Sky Sport”, i nerazzurri avrebbero fatto capire al Cagliari di voler scommettere sul belga. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha confermato tutto poco fa (vedi articolo). Non ci sarebbero, dunque, squadre estere dietro questa decisione. Si era parlato di un ipotetico interesse del Galatasaray, ma l’Inter sembra avere altri piani.

Radja Nainggolan is not coming back to Cagliari. Inter board just met the Cagliari president and told him they "want to keep Nainggolan for next season". No talks on with Galatasaray right now. 🔴🇧🇪 @SkySport #Inter #Cagliari #transfers #Nainggolan

