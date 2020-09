Nainggolan in attesa. L’Inter lo valuta, il Cagliari resta vigile – Sky

Nainggolan Cagliari

Radja Nainggolan è in questo momento un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti. Il Cagliari ha fatto una proposta all’Inter che valuterà la sua posizione nei prossimo giorni. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport 24”

POSIZIONE DI ATTESA – Romano fa il punto su Nainggolan tra Inter e Cagliari anche alla luce delle dichiarazioni odierne del direttore sportivo del club sardo (QUI la notizia): «Il direttore Carta è stato sincero. Il Cagliari ha fatto la sua proposta e ci sta provando e allo stesso tempo l’Inter ha preso qualche giorno per valutare la condizione di Nainggolan che si sta comportando con grande professionalità. Conte lo vuole seguire in queste settimane e poi capire cosa fare. Il Cagliari è lì, se l’Inter decidesse di liberarsi del giocatore il Cagliari sarebbe in prima fila. Ora Nainggolan è in stand-by, è un’opportunità importante anche per lui».