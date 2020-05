Nainggolan importante per il Cagliari ma il futuro...

Nainggolan importante per il Cagliari ma il futuro dipenderà da tre fattori – CdS

Radja Nainggolan al termine del prestito tornerà all’Inter, anche se il Cagliari potrebbe comunque dialogare con l’Inter per il rinnovo del prestito. Questo però secondo il “Corriere dello Sport” dipenderà non solo dalla volontà del calciatore ma anche da altri fattori.

IMPORTANTE – Radja Nainggolan al termine della stagione tornerà all’Inter, a meno che non ci siano clamorosi sviluppi. Molto dipenderà dalla volontà di Radja Nainggolan, importante per tutto il gruppo, a detta del Direttore Sportivo Marcello Carli (QUI le sue parole). Il calciatore però però dovrà ridimensionare le sue pretese, sempre se l’Inter decida di rinnovare il prestito o trovare un accordo per una possibile cessione a titolo definitivo. Tutto ad oggi è ancora incerto, e il finale di stagione condizionerà inevitabilmente le scelte e gli obiettivi futuri del Cagliari.

