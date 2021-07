Nainggolan, Giulini si sfoga: «È dell’Inter, non parlo di giocatori di altri club»

Radja Nainggolan continua a essere un giocatore chiacchieratissimo sul mercato, sia per il suo probabile addio all’Inter, sia per il ritorno al Cagliari. Intervistato dai microfoni di “Sky Sport”, il presidente dei sardi Tommaso Giulini si è però sfogato, sottolineando come a oggi il belga sia a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro.

SFOGO – All’ennesima domanda su Radja Nainggolan e sul suo chiacchierato ritorno al Cagliari, il presidente dei rossoblu Tommaso Giulini si è sfogato. Nello specifico, per il fatto di dover sempre parlare di un giocatore di un’altra squadra. L’Inter, in questo caso. Queste le sue parole ai microfoni di “Sky Sport”: «Mi fate sempre parlare di un calciatore che è un calciatore dell’Inter. Questo ovviamente non mi piace, perché è un calciatore a oggi di un altro club».