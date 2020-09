Nainggolan, nonostante Giulini il Cagliari non molla! Piano con l’Inter – Sky

Radja Nainggolan Cagliari

Nainggolan di ritorno al Cagliari è una trattativa che si è interrotta bruscamente, dopo l’incontro fra Inter e Giulini (vedi articolo). Secondo Gianluca Di Marzio, però, ci sono ancora spiragli per vederlo in rossoblù: ecco quanto ha detto nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

ATTENZIONE AL SECONDO ASSALTO – Non è ancora finita per Radja Nainggolan, secondo Gianluca Di Marzio: «Oggi non è andata bene (l’incontro con Tommaso Giulini e la dirigenza nerazzurra, ndr), perché comunque l’Inter non accetta l’idea di ridarlo in prestito. Nel caso lo vuole dare soltanto a titolo definitivo, quindi non è considerato un’uscita come l’anno scorso. Io penso che il Cagliari ci riproverà ancora, perché lo considera fondamentale per la squadra di Eusebio Di Francesco. Nei prossimi giorni, se non si concretizzerà qualcosa per lui, penso che il Cagliari tornerà all’attacco. Poi l’Inter può dire ancora che non lo cede e in questo caso Nainggolan rimarrebbe».