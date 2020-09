Nainggolan gioca le sue carte, Inter e Cagliari discutono – Sky

Nainggolan Cagliari

Nainggolan è tornato ad allenarsi con l’Inter dopo la scadenza del suo prestito col Cagliari. I rossoblu hanno presentato un’offerta e l’Inter non l’ha rifiutata, ma per il momento il centrocampista si gioca le sue carte. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport 24”

A MILANO PER GIOCARSELA – Nainggolan è a Milano e si giocherà le sue carte con Conte mentre i nerazzurri continueranno a parlarsi col Cagliari: «Nainggolan è a Milano per giocarsela, ha un’opportunità. L’incontro di ieri è stato interlocutorio, il passo fatto è stato importante, il Cagliari ha fatto un’offerta che l’Inter non ha rifiutato ma messo in stand-by. Ci vuole pensare e questa mattina si è presentato e inizia il suo lavoro con Conte. Adesso se la giocherà poi l’Inter dovrà fare delle valutazioni complessive a centrocampo. C’è grande movimento per l’Inter, ma intanto Nainggolan si allena e può dimostrare a Conte il suo valore».