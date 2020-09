Nainggolan, Galatasaray pronto a presentare un’offerta: Inter chiara

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Lecce-Cagliari

Il Galatasaray sarebbe deciso a mettere sul piatto dell’Inter una proposta per aggiudicarsi il centrocampista belga Radja Nainggolan

OFFERTA – Il Galatasaray sarebbe in procinto di farsi avanti per Radja Nainggolan. Il club turco – sostiene fotoMac.co.tr – avrebbe intenzione di offrire all’Inter un prestito oneroso di una stagione da un milione di euro. Il centrocampista belga invece verrebbe offerto un contratto da 2,5 milioni. Difficile che questo loro progetto possa andare in porto. Infatti il club nerazzurro avrebbe intenzione di cedere il giocatore solo a titolo definitivo. Inoltre quest’ultimo non vorrebbe muoversi dall’Italia.