Nainggolan: «Futuro? Vorrei Cagliari, se sarà Inter cercherò di giocarmela»

Nainggolan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove, dopo aver parlato di Belgio-Italia e di Lukaku (vedi articolo), ha fatto il punto sul suo futuro al momento diviso tra Cagliari e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

FUTURO INCERTO – Radja Nainggolan non sa ancora dove giocherà la prossima stagione, ma una volontà è chiara: «Penso che vorrei rimanere qui, ma ci sono ancora molte cose da limare quindi vedremo. Una chiamata da qualche ex allenatore? Io ho 33 anni, vivo bene, vivo sereno, non devo stravolgere la mia vita. Io penso che Luciano Spalletti a Napoli può fare un grande calcio perché a lui piace fare calcio e ha grandi giocatori. Il Napoli può essere molto fastidioso quest’anno. I mei obiettivi? Io cerco sempre di dare il massimo di me stesso ovunque io sia, se sarà al Cagliari cercherò di portalo in più in alto possibile mentre se sarà all’Inter, perché io adesso sono di fatto un giocatore dell’Inter, cercherò di giocarmi le mie chance».