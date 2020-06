Nainggolan futuro incerto: torna all’Inter e resta a disposizione di Conte? – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Radja Nainggolan al termine della stagione ritornerà regolarmente all’Inter e a disposizione di Antonio Conte, che valuterà in prima persona il possibile utilizzo del belga.

FUTURO INCERTO – Radja Nainggolan al termine del prestito a Cagliari, tornerà regolarmente all’Inter. Il ritorno a “casa” ha permesso al centrocampista innanzi tutto di ritrovarsi, e di far fare il salto di qualità alla sua squadra. Radja Nainggolan una volta tornato a Milano, dovrà decidere il suo futuro. Anche l’Inter negli ultimi mesi ha rivalutato il calciatore, e la sua possibile permanenza oggi non è del tutto scontata: “In un mercato che non permetterà grandi follie, sarà difficile incassare parecchio da un giocatore come Nainggolan, ed ecco che – secondo quanto riportato dal quotidiano romano – tenerlo in nerazzurro potrebbe essere una soluzione”. Il calciatore potrebbe essere finalmente quel rinforzo a centrocampo tanto richiesto da Antonio Conte, capace di difendere ma anche di segnare e far segnare.

Fonte: Corriere dello Sport.