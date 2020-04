Nainggolan-Fiorentina, mossa Inter! L’idea su Biraghi, Dalbert e Kumbulla

Spunterebbe un’idea per sbloccare trattative legati all’Inter ma anche alla Fiorentina come i discorsi Nainggolan, Biraghi, Dalbert e Kumbulla

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dalla “Nazione”, l’Inter, per quel che riguarda i prestiti di Biraghi e Dalbert, vorrebbe offrire alla Fiorentina il cartellino di Radja Nainggolan. La formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Infatti sembra ormai scontato il suo addio al Cagliari a causa del suo stipendio troppo elevato. La società viola, in cambio di uno sconto su Nainggolan o Dalbert, potrebbe lasciare campo libero per Marash Kumbulla, difensore centrale del Verona, che stava seguito anche il club gigliato.