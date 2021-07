Nainggolan e Joao Mario in uscita, settimana decisiva per le cessioni – TS

Nainggolan e Joao Mario vicini alla cessione. Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, la prossima sarà la settimana decisiva per l’uscita dei due centrocampisti.

IN USCITA – Nainggolan e Joao Mario prossimi alla cessione, ne è sicuro “TuttoSport” oggi che parla di settimana decisiva per l’accordo con i due rispettivi club. Nel caso di Radja Nainggolan, la sensazione è che l’Inter possa concedere la buonuscita chiesta dal calciatore. Mentre per quanto riguarda Joao Mario, la preferenza del giocatore è quella di restare in Portogallo, proprio per questo motivo il Benfica sarebbe intenzionato a soddisfare le richieste dell’Inter, ma una clausola inserita dallo Sporting al momento della cessione all’Inter impediva di tornare in Portogallo con una maglia diversa da quella biancoverde. Il Benfica però è fiducioso dopo aver consultato più studi legali, ed è convinto che la clausola sarebbe un diritto di preferenza (già sanzionate in passato dall’UEFA).

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino