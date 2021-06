Nainggolan, due ostacoli: Inter e Cagliari valutano soluzione per tutti – SI

Secondo gli ultimi aggiornamenti di ‘Sportitalia’, Inter e Cagliari si dovrebbero incontrare a breve per cercare di trovare la quadra per il passaggio ufficiale di Radja Nainggolan alla squadra sarda. Nahitan Nandez e alcuni giovani nerazzurri potrebbero rientrare nella trattativa.

QUADRA DA TROVARE – Un summit è in programma a breve tra Inter e Cagliari per cercare di risolvere la questione Radja Nainggolan. Una trattativa che, ogni estate, somiglia sempre di più a una telenovela. Al momento sono due gli ostacoli da superare. Il primo è l’ingaggio del belga, che ha ancora un anno di contratto a Milano per una cifra attorno ai tre milioni di euro: il giocatore dovrebbe dunque accettare di diluire questa cifra in due anni a 1,8 milioni a stagione.

SCAMBI – Il secondo ostacolo è la volontà dell’Inter che per aprire a un prestito gratuito per un’altra stagione vorrebbe compensare i 10 milioni del cartellino. A questo punto potrebbe entrare in gioco Nahitan Nandez che piace alla società nerazzurra e che i sardi sarebbero anche disposti a sacrificare. L’uruguaiano è valutato 20-25 milioni e proprio per questo potrebbero rientrare nella trattativa anche alcuni giovani dell’Inter (vedi focus).