Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, parla della possibile permanenza di Nainggolan in rossoblù. In conferenza stampa annuncia di aver già incontrato l’Inter, che però per il momento non viene incontro all’offerta, per prenderlo a titolo definitivo dopo il prestito in scadenza al 30 giugno.

COME SI GESTISCE? – Stefano Capozucca fa il punto sulla rosa: «Il Cagliari oggi non si può permettere certi ingaggi, come quello di Diego Godin. Non può più permettersi di pagare un certo tipo di stipendi. Radja Nainggolan? Il tormentone di Nainggolan ci sarà, non lo nascondo. Io ieri mi sono incontrato con l’Inter, non ci pensano minimamente a venire incontro alle esigenze del Cagliari. Questa è una situazione di difficoltà per il giocatore e per noi, però penso che il Cagliari farà le sue valutazioni, andrà avanti e vedremo. Nainggolan è stato un giocatore fondamentale per la nostra salvezza, sono orgoglioso come direttore sportivo di aver avuto a disposizione un giocatore e un uomo come lui. Non nego di avere un rapporto importante con lui: vedremo, ma non è un discorso semplice».

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi