Nainggolan, dopo l’Inter pronta la nuova avventura: accordo con l’Anversa

Radja Nainggolan è pronto ad una nuova avventura. Il centrocampista, ex Inter, secondo quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com” avrebbe trovato un accordo con l’Anversa

NUOVA AVVENTURA – Radja Nainggolan potrebbe tornare in Belgio. Secondo quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com”, infatti, il centrocampista, svincolatosi dall’Inter, è in procinto di firmare un nuovo accordo con l’Anversa, club che milita nel massimo campionato belga. Sono in corso i contatti per definire l’accordo: niente ritorno al Cagliari, quindi, per il “Ninja”, che aveva militato in Sardegna nelle ultime due stagioni.