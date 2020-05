Nainggolan di troppo? Conte pronto a scommetterci per la sua Inter – SM

Nainggolan è arrivato al bivio della sua carriera. Il Cagliari nel presente, l’Inter di nuovo nel futuro? Come riportato da “Sport Mediaset”, l’ipotesi di una nuova avventura nerazzurra non è da escludere. Soprattutto con l’OK di Conte

SCOMMESSA E RISCATTO – Le parole del Direttore Sportivo rossoblù Marcello Carli (vedi articolo) non danno certezze sul futuro del centrocampista belga. Anzi, semmai aumentano i dubbi su quale maglia vestirà Radja Nainggolan nella prossima stagione. Il Cagliari non è nelle condizioni di poterlo riscattare, ma allo stesso tempo Antonio Conte non ha alcuna preclusione al suo rientro all’Inter. Anzi, Conte è pronto a scommettere personalmente su Nainggolan, che ha sempre stimato dal punto di vista tecnico-tattico. Una scommessa che vuole vincere nel ruolo di alter ego di Arturo Vidal, avendolo già in rosa e sotto contratto. Lo stesso Nainggolan, in caso di Inter bis, avrebbe qualcosa da farsi perdonare per riscattarsi dopo una stagione di alti e bassi. E proprio oggi il classe ’88 belga “festeggia” un anno esatto dalla sua ultima partita ufficiale (con gol decisivo) in nerazzurro, Inter-Empoli.