Nainggolan, la decisione sul prestito fra Cagliari e Inter

Condividi questo articolo

Nainggolan è fra i tanti giocatori di Serie A interessati alla situazione contrattuale del 30 giugno, essendo in prestito dall’Inter al Cagliari. Come raccolto dalla redazione di Inter-News.it la posizione del centrocampista belga è definita.

C’È LA PROROGA – Radja Nainggolan rimarrà in prestito al Cagliari almeno sino al termine della Serie A. Il centrocampista è tornato in Sardegna undici mesi fa, in prestito secco dall’Inter, e il trasferimento a titolo temporaneo sarebbe dovuto scadere oggi come da accordi di un anno fa. Le due società, sfruttando le linee guida della FIGC (vedi articolo), hanno confermato la permanenza di Nainggolan. Una scelta praticamente scontata, visto che rientrando all’Inter non avrebbe potuto giocare né in campionato né in Europa League, ma fino a un certo punto. Proprio il Cagliari è infatti fra le squadre che hanno maggiori problemi con le estensioni degli accordi: Robin Olsen, in prestito secco dalla Roma, andrà via oggi perché ha rifiutato di restare sino al 2 agosto. Stesso discorso per Fabrizio Cacciatore, che è in scadenza di contratto. Per Walter Zenga, quantomeno, dalla sua ex squadra c’è un aiuto nella corsa all’Europa League, che riprenderà domani a Bologna. Per il futuro di Nainggolan, sulla prossima stagione, se ne riparlerà più avanti: dipendesse solo da lui la permanenza a Cagliari non sarebbe da escludere.

La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è consentita solo previa citazione della fonte (Inter-News.it) e inserendo il link al contenuto originale.