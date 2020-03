Nainggolan, Conte lo spinge verso il Cagliari. Inter non fa sconti – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto sulla situazione Nainggolan. Il belga è in prestito secco al Cagliari. I rossoblu faranno di tutto per trattenerlo in Sardegna. Giulini punta sul pessimo rapporto tra Conte e l’ex Roma, ma l’Inter non farà sconti

CONTESO – Il nodo Radja Nainggolan sarà uno dei più difficili da sciogliere quando aprirà il mercato. Il belga sta facendo faville con la maglia del Cagliari, ma la formula del prestito secco non lascia troppo spazio all’immaginazione. Il club rossoblu dovrà sedersi nuovamente al tavolo dell’Inter per impostare una trattativa diversa. I sardi puntano sul rapporto non proprio idilliaco tra Antonio Conte e l’ex Roma: con lui in panchina non sembra esserci spazio per Nainggolan in nerazzurro. Questo è il motivo principale di speranza per Marcello Carli, DS rossoblu, ma l’Inter non farà sconti per il centrocampista di sua proprietà. La piazza è in fermento e spinge per una permanenza del calciatore. Le tempistiche, e l’emergenza coronavirus, non aiutano il club sardo, chiamato a trovare una soluzione qualora il campionato andasse oltre il 30 giugno. L’elevato numero di prestiti in rosa, tra cui proprio Nainggolan, rischierebbe letteralmente di dimezzare l’organico di Walter Zenga a quella data.

Fonte: Corriere dello Sport – Giuseppe Amisani