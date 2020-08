Nainggolan, Conte ha cambiato idea? Inter valuta una nuova ipotesi – Sky

Nainggolan attualmente vive una situazione di incertezza, diviso tra la permanenza a Cagliari e il ritorno all’Inter. Luca Marchetti – intervenuto nel corso della diretta di “Campo Aperto”, in onda su “Sky Sport 24” – fa il punto della situazione, aprendo uno spiraglio sulla permanenza del belga in nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

SPIRAGLIO – Radja Nainggolan al momento ha un futuro indefinito. Secondo Luca Marchetti, la permanenza all’Inter potrebbe non essere un’utopia: «La situazione di Nainggolan non è semplice. La sensazione che abbiamo al momento è che Antonio Conte potrebbe aver voglia di rivitalizzare il belga perché all’Inter manca quel tipo di giocatore, non solo dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale. E visto che c’è una disponibilità economica che può esser destinata ad altre zone di campo, l’Inter sta valutando se tenere Nainggolan».