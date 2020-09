Nainggolan, contatti Inter-Cagliari intensificati: nerazzurri fermi su richieste

Dietro alle reali motivazioni dell’assenza di Radja Nainggolan in Benevento-Inter (vedi articolo) ci sarebbe il mercato. I contatti tra i nerazzurri e il Cagliari, infatti, si starebbero intensificando, anche se al momento va ancora trovata l’intesa economica, secondo quanto riportato dal sito centotrentuno.com

ADDIO DEFINITIVO – Il destino di Radja Nainggolan all’Inter sembra ormai segnato. Il centrocampista belga, infatti, sarebbe intenzionato a tornare a Cagliari, complice anche il poco spazio che potrebbe trovare in nerazzurro. Anche da parte del club sardo c’è la volontà di farlo tornare a vestire rossoblu a titolo definitivo, dopo il prestito della scorsa stagione. Il presidente Tommaso Giulini ha già incontrato l’agente del giocatore e vorrebbe puntare a un affare in stile Diego Godin: rescissione con i nerazzurri e arrivo a parametro zero.

FATTORE ECONOMICO – La società nerazzurra non è però dello stesso avviso: la richiesta è infatti di circa 12 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo, anche con formula di prestito con obbligo di riscatto. Al momento i rossoblu stanno lavorando per alcune cessioni come quelle di Joao Pedro (al Torino) e Nahítan Nandez (al Leeds), che potrebbero garantire la liquidità necessaria ai sardi per regalare il ninja a Eusebio Di Francesco.

