Nainggolan, concorrenza Fiorentina per il Cagliari: Viola al lavoro

Radja Nainggolan probabilmente lascerà l’Inter a gennaio: sul centrocampista belga non ci sarebbe solo il Cagliari, ma anche la Fiorentina

PRETENDENTE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Radja Nainggolan non rientra nei panni dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte. Così il centrocampista belga con tutta probabilità dirà addio alla squadra nerazzurra a gennaio. Sul giocatore non si registrerebbe solo l’interesse del Cagliari, suo ex club, ma anche della Fiorentina. Di recente la Viola si starebbe dimostrando molto interessato al calciatore e starebbe provando a convincerlo.