Nainggolan chiave per Chiesa? Ecco l’idea dell’Inter – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter sta pensando di inserire Nainggolan nell’affare Chiesa. Il belga non rimarrà a Milano.

NIENTE CAGLIARI – L’Inter la prossima estate dovrà decidere il futuro di Nainggolan. Di nuovo. Il centrocampista belga la scorsa estate fu a un passo dalla Fiorentina, poi ci fu il colpo di scena romantico del ritorno a Cagliari. Motivato anche dai problemi di salute della moglie. Però l’ingaggio da 4,5 milioni rischia di compromettere la permanenza di Nainggolan a Cagliari. L’Inter potrebbe anche valutare un nuovo prestito, visto che il belga è sotto contratto fino al 2022, ma di certo non vorrà pagare nulla dello stipendio. Dunque, o il Cagliari acquista Nainggolan col belga che poi ridiscuterà un ingaggio al ribasso, oppure servirà una soluzione alternativa. Il valore residuo a bilancio è di 19,5 milioni.

OPZIONE VIOLA – In casa Inter c’è un’idea: proporre il centrocampista alla Fiorentina. I viola, come detto, lo volevano già un anno fa. I nerazzurri invece vogliono Chiesa. La società pensa a un’offerta che comprenda Nainggolan e 30-40 milioni di conguaglio. Commisso così potrebbe considerare la cessione del suo attaccante, mentre l’Inter punta a bruciare la Juventus, da tempo in pressing sul giocatore.