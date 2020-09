Nainggolan-Cagliari, si fa all’ultimo? Il DS: “Solo alla fine. Una difficoltà”

Nainggolan Cagliari

Nainggolan al Cagliari resta un’ipotesi di mercato da non tralasciare, considerata anche la presenza del suo agente ieri in sede all’Inter (vedi articolo). Il direttore sportivo rossoblù, Pierluigi Carta, ha aggiornato sul possibile ritorno in Sardegna del belga. Queste le sue parole raccolte dall’inviato di Inter-News.it.

SI CONCLUDE ALL’ULTIMO? – Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, non scarta il ritorno dall’Inter ma ci vuole ancora qualche giorno: «Con Radja Nainggolan ripeto quello che ho sempre ripetuto più volte. È una trattativa che non è una vera trattativa: il suo arrivo non dipende solo dal Cagliari. Se dovesse venire sarebbe un valore aggiunto, sicuramente sotto l’aspetto tecnico-tattico, però è un qualcosa che si può realizzare solo alla fine. Vedremo, la difficoltà è che non siamo gli unici a determinare: questo è il fatto».

NIENTE ALTERNATIVA – Stanotte si è parlato di Lasse Schone del Genoa come eventuale nome per il Cagliari in caso di mancato ritorno di Nainggolan. Carta lo esclude con poche parole: «No, non è un giocatore che stiamo seguendo».

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi