Nainggolan-Cagliari destinata a chiudersi! Skriniar resta. Su Kanté… – SI

Milan Skriniar

Sono giorni molto caldi per il mercato dell’Inter. Milan Skriniar a questo punto è destinato a restare in nerazzurro, mentre N’Golo Kanté si allontana e Nainggolan dovrebbe andare al Cagliari. Occhio anche al futuro di Darmian e Marcos Alonso. Ne ha parlato Alfredo Pedullà durante il momento social su “Sportitalia”

GIORNI DECISIVI – Ecco le dichiarazioni di Alfredo Pedullà: «Certi sogni sono difficili, ma non impossibili: mi riferisco a Kanté. Si sarebbe dovuta concretizzare una cessione importante in casa Inter che ora non c’è. Per Nainggolan è una trattativa per cui il Cagliari è sempre stato avanti. E’ una cosa destinata ad andare a termine. Vedremo se arriverà anche Darmian… Da verificare la situazione a sinistra. Potrebbe arrivare Marcos Alonso e c’è Dalbert in uscita. Per Skriniar sarebbe dovuta arrivare un’offerta da 50 milioni in su: ora rimane, ha giocato titolare. Maksimovic non rinnova il contratto: piace anche all’Inter, ma ha offerte dall’estero».