Nainggolan-Cagliari, serve aiuto Inter: quadratura in discorso allargato?

Radja Nainggolan è uno dei vari discorsi in piedi tra Inter e Cagliari, con il centrocampista belga che vorrebbe tornare alla squadra sarda.

RITORNO – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni negli studi di “Sky Sport 24”, Radja Nainggolan desidera tornare al Cagliari. Il club sardo però si aspetta un aiuto dall’Inter, magari con una buonuscita perché l’ingaggio del centrocampista è troppo alto per le casse dei rossoblù.

QUADRATURA – La società nerazzurra finora non ha mai aperto a questo tipo di soluzione, da vedere dunque che cosa succederà. Certo è che i discorsi tra i due club sono molti e ampi, come Dalbert. Inter e Cagliari si risentiranno per Nahitan Nandez. In un discorso allargato si potrebbe cercare di trovare una quadratura.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni