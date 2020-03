Nainggolan-Cagliari, quando l’amore non basta. Inter chiede 19: spiraglio?

Condividi questo articolo

Nainggolan ha convinto in questa stagione con la maglia del Cagliari, ma potrebbe non bastare per la conferma. I parametri economici non quadrano con le richieste dell’Inter. Spunta uno spiraglio: di seguito le ultime novità a riguardo riportate da “Calciomercato.com”

FUTURO DA SCRIVERE – Radja Nainggolan si sta rendendo protagonista di una grande annata (qui le sue recenti parole sul futuro) con il Cagliari. L’ex Roma è in Sardegna in prestito, ma è difficile che possa restare nel club dove è esploso. L’Inter ha intenzione di monetizzare e chiede 19 milioni di euro, quanto il calciatore vale a bilancio. In realtà, i sardi potrebbero trovare una soluzione, inserendo Nahitan Nandez nella trattativa. Il centrocampista piace ai nerazzurri e vale 30-35 milioni. Parallelamente, però, Nainggolan dovrebbe ridursi l’ingaggio, attualmente 4,5 milioni a stagione.