Le ultime sul fronte Nainggolan-Cagliari: Tommaso Giulini vuole risolvere la questione panchina, poi si dedicherà alla ricerca dell’accordo con l’Inter per la permanenza del belga

SITUAZIONE – Nainggolan non farà parte della rosa dell’Inter l’anno prossimo. Questa è pressoché una certezza: il belga non rientra più nei piani del club nerazzurro, che ha fatto di tutto pur di cederlo al Cagliari a gennaio. L’ex Roma, tuttavia, era in prestito secco e tecnicamente resta di proprietà del club di Steven Zhang.

FUTURO SCRITTO – Ma Nainggolan difficilmente ripasserà per Milano: per Tommaso Giulini non dovrebbe essere difficile trovare un accordo col club nerazzurro, calcolando anche la volontà forte delle parti. Ne avevamo parlato qualche giorno fa (QUI le ipotesi su cifre e formula). La novità di questi giorni è che Giulini vorrebbe risolvere prima la questione panchina (Leonardo Semplici dovrebbe essere confermato), e poi trattare con l’Inter per Nainggolan.