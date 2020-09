Nainggolan-Cagliari non facile: Conte ha fatto capire una...

Nainggolan-Cagliari non facile: Conte ha fatto capire una cosa al belga

Radja Nainggolan al Cagliari non sarebbe un’operazione di mercato semplice, anche per via dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte

NOVITÀ – Il possibile ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari si sarebbe complicato. Lo sostiene l'”ANSA”, riportando ciò che sarebbe cambiato da sabato scorso. L’allenatore dell’Inter avrebbe fatto capire al centrocampista belga di non essere ai margini della squadra. Infatti in Inter-Fiorentina la prestazione di Marcelo Brozovic e Christian Eriksen non sarebbe stata soddisfacente. Viceversa quella del subentrato Nainggolan ha permesso alla formazione nerazzurra di ribaltare il risultato e battere la Fiorentina. A questo punto la posizione del club nerazzurro si sarebbe rinforzata nella trattativa con la compagine guidata da Eusebio Di Francesco. La sensazione sarebbe quindi che tutto si possa decidere lunedì.

