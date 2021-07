Nainggolan-Cagliari, nodo buonuscita. Dalbert, richiesta dalla Turchia – TS

Sul “Tuttosport” tiene banco la questione relativa alle uscite in casa Inter. Per Nainggolan al Cagliari il nodo è la buonuscita. Per Dalbert si muove il Trabzonspor

USCITA – L’Inter, in questa fase del mercato, è concentrata sulle uscite. Bisogna sfoltire la rosa a disposizione di Inzaghi. Fra i possibili partenti figura il nome di Radja Nainggolan. Il belga, secondo quanto riferito dal “Tuttosport” è uno degli obiettivi del Cagliari. Il nodo è rappresentato dalla buonuscita che il centrocampista si aspetta dall’Inter. Intanto per Dalbert si è mosso il Trabzonspor, che ha messo sul tavolo un’offerta di prestito con obbligo di riscatto a 7,5 milioni. Manca, però, il sì del calciatore.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport