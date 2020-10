Nainggolan-Cagliari si farà! Moses-Inter, emerge un problema – Rai

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Inter

Nainggolan e Moses potrebbero essere i due nomi caldi per l’Inter nell’ultimo giorno di mercato. Il centrocampista resta nel mirino del Cagliari, ma occhio anche al futuro dell’esterno che potrebbe arrivare dal Chelsea. Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione alla “Domenica Sportiva”

ULTIMO GIORNO – Di seguito le dichiarazioni di Venerato: «Ancora non c’è accordo tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan, ma vedrete che domani lo troveranno. C’è la volontà dei due club di fare l’affare e soprattutto quella del calciatore. Si balla tra gli 8 e i 10 milioni, l’Inter esclude contropartite tecniche legate ad alcuni giovani. Per quanto riguarda il terzino, si valuta un possibile ritorno di Moses, ma ci sono problemi. Il Chelsea chiede ancora un prestito oneroso: domani se ne riparlerà. Possibile buonuscita per Asamoah. Joao Mario in bilico tra lo Sporting Club e il Torino. I granata offrono di più ma il calciatore vorrebbe tornare in Portogallo».