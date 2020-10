Nainggolan al Cagliari: 2-3 milioni di distanza. Inter, mercato chiuso? – SI

Nainggolan resta in uscita dall’Inter con l’opzione Cagliari che resta in prima fila. Nelle aspettative dei club, l’operazione dovrebbe chiudersi entro domani, ma i rossoblu continuano a tirare la corda. Di seguito le ultime novità di Alfredo Pedullà per “Sportitalia”

TRATTATIVE IN CORSO – Ecco le parole di Pedullà: «Penso che al 90% il mercato dei milanesi sia chiuso. I nerazzurri non sono mai andati da Marcos Alonso del Chelsea. Sta uscendo Dalbert che è andato a Rennes e penso che l’Inter possa restare così. Nainggolan è una vicenda alla Godin. La dirigenza da 15 è scesa a 10, ma il Cagliari sta chiedendo di abbassare a 7-8 milioni. L’Inter dice di no perché non vuole regalare il calciatore. Nelle aspettative si dovrebbe risolvere domani, ma non si esclude che si possa arrivare a domenica o lunedì».