Nainggolan, ormai solo Cagliari? 2 giovani verso l’Inter: le ultime – SI

Nainggolan è al bivio sul mercato tra il ritorno al Cagliari e la permanenza all’Inter. La trattativa tra club prosegue, ma non c’è ancora l’accordo definitivo per il passaggio del belga il Sardegna. Di seguito le ultime novità a riguardo riportate da Gianluigi Longari per “Sportitalia”

FUTURO IN BILICO – Di seguito le dichiarazioni di Longari: «Il discorso è sempre lo stesso. Il fatto che Nainggolan abbia l’accordo con il Cagliari non è una novità. Bisogna trovare l’accordo tra club, magari inserendo qualche giocatore giovane per l’Inter. Si parla di Carboni, ma c’è un veto. Per Ladinetti invece il discorso poteva andare avanti, come per Biancu. A questo punto difficilmente potrebbero esserci altre possibilità al di fuori dei rossoblu».