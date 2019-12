Nainggolan, Cagliari disposto all’acquisto solo in un caso – CdS

Nei prossimi giorni si inizierà a discutere del futuro di Radja Nainggolan. In prestito secco dall’Inter, il belga a Cagliari è rinato: tuttavia, il club sardo non è pronto a sostenere lo sforzo economico richiesto. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sporto”, il presidente Tommaso Giulini potrebbe valutare l’acquisto solo al verificarsi di una condizione.

VITA SMERALDA – Radja Nainggolan è rinato a Cagliari, dopo la stagione in penombra con la maglia dell’Inter. Coi rossoblu, il belga è già a quota 4 gol e 5 assist: pistone fondamentale nella squadra di Rolando Maran, che sta avendo un ritmo invidiabile. Motivo per cui, già nelle prossime settimane, la dirigenza sarda inizierà a pianificare le mosse future, effettuando un’analisi di fattibilità sulla permanenza del Ninja in Sardegna. I presupposti non sono rosei: con l’Inter non è prevista alcuna cifra per il riscatto, e lo stipendio di Nainggolan (4,5 milioni di euro) è elevato per gli standard del Cagliari. Le volontà di giocatore e club collimano, e remano unite verso il medesimo obiettivo, che vede il belga continuare ad indossare la casacca rossoblu. Bisognerà tuttavia trovare l’accordo con l’Inter, che la prossima estate avrà l’obiettivo di piazzare Nainggolan a titolo definitivo.

PARTITA A SCACCHI – Tra Inter e Cagliari inizierà una vera e propria partita a scacchi. Al momento attuale, non ci sono le condizioni economiche perché i rossoblu possano garantirsi il cartellino di Radja Nainggolan. Se però il Cagliari riuscisse a centrare un piazzamento europeo, i discorsi potrebbero variare tono. Da non sottovalutare poi la possibilità di inserire Nahitan Nandez nella trattativa, giocatore che alla dirigenza nerazzurra interessa da diverso tempo.