Nainggolan-Cagliari, in dirittura d’arrivo. Lui sceglie anche il contratto – SI

Nainggolan al Cagliari si farà, col belga che lascerà l’Inter a titolo definitivo. Alfredo Pedullà, dopo aver parlato di De Paul (vedi articolo), nel corso di “Sportitalia Mercato” aggiunge come il centrocampista stia scegliendo gli anni di contratto.

IN CHIUSURA – Pochi giorni e l’Inter riuscirà a concretizzare la cessione di un giocatore che non rientrava più nei piani del club. Alfredo Pedullà aggiorna: «Quella di Radja Nainggolan è un’operazione in dirittura d’arrivo. Ha pesato la volontà di Nainggolan di tornare al Cagliari. Ha un anno di contratto (rimanente con l’Inter, ndr), ne farà un altro o forse due per arrivare a un triennale». Secondo il giornalista di Sportitalia ormai c’è l’85% di possibilità per il ritorno di Nainggolan al Cagliari. Rimane un 15% per l’Inter, ma ormai il trasferimento si farà e in tempi anche piuttosto brevi.