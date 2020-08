Nainggolan-Cagliari, con Di Francesco accordo con l’Inter più vicino?

L’arrivo di Eusebio Di Francesco a Cagliari potrebbe aprire scenari nuovi nell’ambito della trattativa con l’Inter per Nainggolan. Il club rossoblu può contare sull’ottimo rapporto tra tecnico e calciatore per prolungare l’esperienza in rossoblu del centrocampista belga

SVOLTA – Eusebio Di Francesco potrebbe far svoltare la trattativa per Radja Nainggolan? È uno di quei dettagli spesso trascurati, in ottica calciomercato, ma il nuovo tecnico del Cagliari è pronto a far pressioni sul club e sul calciatore, affinchè convincano l’Inter ad abbassare le pretese. Tommaso Giulini, presidente del club sardo, ha ricordato più volte quanto il ritorno di Nainggolan in Sardegna, nell’estate del 2019, fosse stato frutto di una congiuntura estremamente favorevole. L’Inter di Antonio Conte aveva messo in piedi un repulisti generale e le purghe avevano colpito anche il belga ex Roma: pur di liberarsi di lui, il club nerazzurro l’ha ceduto in prestito contribuendo al pagamento di una fetta d’ingaggio.

LEGAMI – Le carte verranno rimescolate nelle prossime settimane, ma colloqui informali sono in piedi da mesi. Se è vero che il calciatore non ha mai nascosto la volontà di riscattarsi (con l’Inter), l’arrivo di Di Francesco in panchina potrebbe stuzzicarlo a restare in Sardegna. I due, infatti, sono stati protagonisti della cavalcata che ha portato la Roma fino alla semifinale di Champions League nella primavera del 2018. Un traguardo storico per il club giallorosso, ma anche per il belga, che aveva ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Sei gol e undici assist in poco più di 40 presenze, tra tutte le competizioni. Poi la cessione all’Inter, le polemiche per lo scambio con Nicolò Zaniolo e una storia recente fin troppo conosciuta.

SCENARI – Il Cagliari ha annunciato in quattro e quattr’otto un rinnovamento dell’ala tecnica del club. Oltre a Di Francesco, il presidente Giulini ha dato fiducia a Pierluigi Carta come nuovo DS. Entrambi saranno presentati ufficialmente quest’oggi alle ore 17.30. L’arrivo dell’ex tecnico della Sampdoria potrebbe aprire nuovi scenari nella trattativa per Nainggolan, a patto che sia il calciatore che l’Inter si mostrino convinti di lasciarlo in Sardegna. Molto dipenderà anche da chi siederà sulla panchina nerazzurra. Se dovesse continuare il rapporto con Antonio Conte, non è così scontato che il belga resterà in rossoblu. Nainggolan, infatti, ha più volte sottolineato quanto il suo addio all’Inter non fosse legato al rapporto col tecnico pugliese. Se dovesse subentrare Massimiliano Allegri, o chi per lui, il mazzo verrebbe nuovamente rimescolato.