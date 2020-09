Nainggolan, il Cagliari cambia obiettivo? Una richiesta con problema – Sky

Vidal Nainggolan

Nainggolan, nel lunedì appena trascorso, ha visto aumentare le voci di mercato su di lui, data la presenza del suo agente Beltrami in sede all’Inter (vedi articolo): il Cagliari è, di fatto, l’unica opzione per il belga, ma i rossoblù nel frattempo si muovono per un altro nome. Che potrebbe però non potersi trasferire.

CAMBIO DI NOME? – Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, dà una notizia che indirettamente interessa l’Inter e Radja Nainggolan: «Il Cagliari vuole Lasse Schone a centrocampo. Il fatto che sia risultato positivo al Coronavirus però mette in discussione il suo trasferimento, perché non può fare le visite mediche. C’è questa ulteriore incognita. Da capire se ci saranno deroghe per le visite mediche».