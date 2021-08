Nainggolan, Cagliari a rischio? Due club offrono di più al giocatore – Sky

Radja Nainggolan, Cagliari a rischio? Dopo la risoluzione con l’Inter non c’è la certezza che torni in Sardegna (vedi articolo), tanto che, come riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”, altri due club hanno fatto un’offerta migliore al giocatore.

CORSA A TRE – Dopo la risoluzione contrattuale con l’Inter, per Radja Nainggolan è pronta una nuova tappa in carriera. Che potrebbe anche non essere al Cagliari, come ribadito anche da Luca Marchetti di “Sky Sport”: «Pensiamo possa essere la soluzione più scontata. Quello che è ufficiale è che è finita l’avventura travagliata all’Inter. Scopriremo nelle prossime ore se tornerà ufficialmente a Cagliari o meno». Sempre secondo l’esperto di mercato anche Besiktas e Anversa hanno avanzato un’offerta al giocatore, migliore di quella fatta dal club rossoblu.