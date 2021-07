Radja Nainggolan non sarà presente al raduno del Cagliari in programma per domani. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, i rossoblù puntano in ogni caso ad averlo per il ritiro di Pejo, che partirà il 12 luglio.

ASSENTE – Non è ancora chiuso il passaggio di Radja Nainggolan dall’Inter al Cagliari a titolo definitivo. Il belga infatti non sarà presente al raduno di domani dei sardi al centro sportivo di Assemini. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società rossoblu avrebbe l’obiettivo di concludere la trattativa in tempo per il ritiro di Pejo, che partirà il 12 luglio.