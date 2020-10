Nainggolan al Cagliari, si chiude: ecco i tempi. L’Inter incassa meno di 12?

Nainggolan potrebbe lasciare molto presto l’Inter. Il centrocampista è atteso dal Cagliari che da diverse settimane è pronto a concretizzare il ritorno del belga in Sardegna. Di seguito le ultime novità per il centrocampista, riportate da Alfredo Pedullà, giornalista di “Sportitalia”

ULTIMI PASSI – Inter e Cagliari stanno lavorando no stop per chiudere l’affare Nainggolan. I due club vorrebbero siglare l’operazione nelle prossime 48 ore e dunque entro sabato, senza arrivare alle ultime ore di mercato. Se non si riuscirà si continuerà a lavorare a oltranza. Il club rossoblu ha ormai accettato le condizioni dell’Inter: affare a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto. La dirigenza nerazzurra ha abbassato le pretese a 12 milioni e alla fine potrebbe incassare anche un po’ meno. Come giovani contropartite, ai nerazzurri piace Carboni, ma il Cagliari fa muro.